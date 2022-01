Pjanic ha deciso il suo futuro: ecco dove giocherà la prossima stagione (Di lunedì 17 gennaio 2022) . L’ex Juventus non tonerà al Barcellona Pjanic ha preso una decisione importante sul suo futuro. Secondo quanto riporta Sport, infatti, il centrocampista avrebbe scelto di non tornare più al Barcellona. Pjanic attualmente è in prestito al Besiktas (fino a settembre) e sarebbe intenzionato a restare in Turchia anche in futuro. Per lui, nell’ultima sessione di mercato, si era parlato più volte di un possibile ritorno alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) . L’ex Juventus non tonerà al Barcellonaha preso una decisione importante sul suo. Secondo quanto riporta Sport, infatti, il centrocampista avrebbe scelto di non tornare più al Barcellona.attualmente è in prestito al Besiktas (fino a settembre) e sarebbe intenzionato a restare in Turchia anche in. Per lui, nell’ultima sessione di mercato, si era parlato più volte di un possibile ritorno alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Juventinodoc78 : @GiAdUzZoLa90 Il monte ingaggi poi lo ha deciso lui? Secondo te #kulu vale lo stipendio #berna vale lo stipendio… - LucaMourinhismo : RT @Mzucchiatti95: Sul 3-1 pensavo: è la stessa partita. Abraham di testa come Dzeko, Pellegrini come Pjanic, Maitland-Niles come Digne.… - Mzucchiatti95 : Sul 3-1 pensavo: è la stessa partita. Abraham di testa come Dzeko, Pellegrini come Pjanic, Maitland-Niles come Dign… - RoNando82 : @theboss_1908 Siamo al livello di Pjanic. Quindi tutto è già stato deciso -