Pizza: in Puglia crollo da 130 milioni di euro nel 2021 secondo Coldiretti La regione ha la quasi totalità della produzione di pomodoro nella filiera (Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: A causa del Covid le oltre 6mila pizzerie in Puglia hanno subito nel 2021 un crack da 130milioni di euro, rispetto a prima della pandemia, a causa di chiusure e restrizioni, oltre alla presenza "a singhiozzo" dei turisti stranieri. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti Puglia, diffusa in occasione della giornata dedicata al simbolo della cucina italiana più conosciuta nel mondo che si celebra il 17 gennaio, in piena ripresa dei contagi. I consumi sono stravolti dai cittadini pugliesi a casa perché positivi al covid, hanno avuto contatti a rischio e sono in quarantena o smart working con il crollo delle ...

