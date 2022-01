Pistola e munizioni in casa, arrestato nel Salernitano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – arrestato dopo essere stato denunciato nei giorni scorsi per un altro reato. Si tratta di un 32enne sorpreso dai carabinieri della compagnia di Eboli in flagrante per detenzione abusiva di armi. I militari, all’interno della sua abitazione, hanno trovato una Pistola artigianale con le relative munizioni. Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida del gip. L’uomo nei giorni scorsi era già stato denunciato per alcuni furti nel centro cittadino ebolitano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –dopo essere stato denunciato nei giorni scorsi per un altro reato. Si tratta di un 32enne sorpreso dai carabinieri della compagnia di Eboli in flagrante per detenzione abusiva di armi. I militari, all’interno della sua abitazione, hanno trovato unaartigianale con le relative. Il 32enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di convalida del gip. L’uomo nei giorni scorsi era già stato denunciato per alcuni furti nel centro cittadino ebolitano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

