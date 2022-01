(Di lunedì 17 gennaio 2022) Primo Ottocento: Leopardi e Guacci Di Federico Sanguineti Una volta chiarito, grazie a Franco Buffoni (nel volume intitolato Silvia è un anagramma, Marcos y Marcos editore, 2020), il ruolo che l’omosessualità ha nella vita di Leopardi, occorrerebbe indagare la funzione che nell’opera del Recanatese assumono le Bucoliche virgiliane, tanto più che la seconda affronta, com’è noto, il tema dell’amore che il pastore Coridone manifesta per il giovane Alessi. Si può riconoscere, per cominciare, nel dialogo fra l’infelice Melibeo e il cantore di Amarillide, Titiro, la premessa di un capolavoro come l’Infinito. Il “semper” virgiliano del v. 7 (e soprattutto quello del v. 53) precorre, si direbbe, il “Sempre” con cui si apre il celebre idillio; e, ancora, sono anticipati nel poeta latino il colle (“alta sub rupe”) e la siepe (“saepes”), nonché il “confine” in prima stesura (“ab limite”), poi ...

gian__brambilla : RT @masterx_iulm: ?? È uscita la prima puntata di '#PilloleVerdi', la nostra nuova rubrica video dedicata all’#ambiente ?? Nella puntata di o… - ChieffiOlga : Pillole per una Nuova Storia Letteraria 046 | Cronache Salerno - masterx_iulm : ?? È uscita la prima puntata di '#PilloleVerdi', la nostra nuova rubrica video dedicata all’#ambiente ?? Nella puntat… - sono_io_apri : Amici psicologi che ne pensate delle pillole di mariabetarice? Dice cose sensate o generalizza argomenti troppo di… - Stupormundi66 : @pills_ofscience Grazie per queste tue pillole di scienza comprensibili anche ai negazionisti (se solo volessero capire). ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Pillole per

la rubrica 'Il Pallone Racconta', l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, analizza i temi dell'ultima giornata del campionato. fz/mc/red Sponsorquesto, accorrevano in aiuto busti e corsetti , veri e propri strumenti di tortura usatimantenere eretta la colonna vertebrale e conferire al busto la classica forma a 8 , che esaltava seno ...Per i nostri lettori, la diretta testuale di 1 Football Club, il programma condotto su 1 Station Radio da Luca Cerchione in onda in tutta la Campania ed in streaming sul web. Sul nostro sito, tutti i ...Per i nostri lettori, la diretta testuale di 1 Football Club, il programma condotto su 1 Station Radio da Luca Cerchione in onda in tutta la Campania ed in streaming sul web. Sul nostro sito, tutti i ...