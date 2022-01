Picco del Covid vicino, Speranza: “Lo dice l’Oms” (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Picco del Covid vicino: il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Controcorrente’ delinea il quadro dell’epidemia Covid, oggi trainata in Italia dai contagi provocati dalla variante Omicron. “La vita della stragrande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Speranza invita a lavorare per la fase 2 Per Speranza la seconda ondata è prevedibile Speranza invita a indossare ancora la mascherina Discoteche chiuse, polemiche aperte Il 2020 è stato un anno durissimo, parola di Roberto ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA –del: il ministro della Salute, Roberto, a ‘Controcorrente’ delinea il quadro dell’epidemia, oggi trainata in Italia dai contagi provocati dalla variante Omicron. “La vita della stragrande maggioranza degli italiani in questi mesi è stata senza grandi limitazioni. Nelle prossime settimane dovremo aprire un confronto in particolare con le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::invita a lavorare per la fase 2 Perla seconda ondata è prevedibileinvita a indossare ancora la mascherina Discoteche chiuse, polemiche aperte Il 2020 è stato un anno durissimo, parola di Roberto ...

