Peste suina, sospesa la caccia al cinghiale nella provincia di Massa Carrara (Di lunedì 17 gennaio 2022) Massa Carrara, 17 gennaio 2022 - L'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, quella collettiva al cinghiale e l'attività di controllo e contenimento del cinghiale eseguita in modalità ... Leggi su lanazione (Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gennaio 2022 - L'attività venatoria vagante con l'ausilio del cane, quella collettiva ale l'attività di controllo e contenimento deleseguita in modalità ...

