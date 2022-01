Peste suina, la nuova epidemia tocca gli alimenti. Il Governo ferma le esportazioni di prosciutti e salumi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il Covid, una nuova epidemia si sta facendo sempre più pericolosa. Il Governo sta cercando il modo di arginare il problema. Omar Marques/Getty ImagesUna nuova epidemia si sta facendo largo in Italia. Dopo la pandemia di Covid-19, infatti, i problemi in ambito sanitario non sembrano essere finiti per i cittadini italiani. In questo caso, il problema non riguarda in via diretta gli esseri umani, ma parliamo di animali. La problematica sembra diffondersi sempre più rapidamente, portando il Governo a dover trovare delle rapide soluzioni per affrontare efficacemente il problema. Parliamo di Peste suina africana. Negli ultimi giorni, i casi sono saliti moltissimo, venendo rilevati in alcuni cinghiali di Liguria e Piemonte. Da ciò, il ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo il Covid, unasi sta facendo sempre più pericolosa. Ilsta cercando il modo di arginare il problema. Omar Marques/Getty ImagesUnasi sta facendo largo in Italia. Dopo la pandemia di Covid-19, infatti, i problemi in ambito sanitario non sembrano essere finiti per i cittadini italiani. In questo caso, il problema non riguarda in via diretta gli esseri umani, ma parliamo di animali. La problematica sembra diffondersi sempre più rapidamente, portando ila dover trovare delle rapide soluzioni per affrontare efficacemente il problema. Parliamo diafricana. Negli ultimi giorni, i casi sono saliti moltissimo, venendo rilevati in alcuni cinghiali di Liguria e Piemonte. Da ciò, il ...

