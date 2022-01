Peste suina africana, domande e risposte: si trasmette all'uomo? Come è arrivata in Italia? Quali i sintomi? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il morbo, che in passato aveva già colpito gli animali in Sardegna dal 1978, rischia di stravolgere gli allevamenti Italiani, tanto che in caso di diffusione si stimano danni da 20 milioni al mese. Firmata l'ordinanza che vieta la caccia nelle zone infette Leggi su repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il morbo, che in passato aveva già colpito gli animali in Sardegna dal 1978, rischia di stravolgere gli allevamentini, tanto che in caso di diffusione si stimano danni da 20 milioni al mese. Firmata l'ordinanza che vieta la caccia nelle zone infette

_Carabinieri_ : Peste suina africana: non contagia gli umani ma può causare gravi danni all’economia degli allevamenti. Segui i con… - RaiNews : Trovate oggi in provincia di Alessandria altre 7 carcasse di cinghiali positivi al virus #pestesuina - RegLiguria : Dopo il rilevamento della #pestesuina in alcune carcasse di cinghiale ritrovate in #Liguria e nel basso Piemonte, i… - zaccog : RT @emanuelacangini: @GiulioMarini2 @Palazzo_Chigi @gouvernementFR @gouv_lu @coe @Xavier_Bettel All'ordine del giorno notavo anche: 1) pror… - NatoliRoberta : RT @AE_Italia: L’epidemia di aviaria continua a correre: sono 14 milioni le vittime stimate tra polli, tacchini e galline. Intanto anche la… -

Ultime Notizie dalla rete : Peste suina Peste suina, Regione Liguria ordina abbattimento di tutti i maiali nella zona rossa Genova - La peste suina avanza nei boschi e nei territori di 36 comuni della Liguria e la Regione affronta l'emergenza con una nuova ordinanza che 'apre' alcune aree come i parchi recintati e i parchi urbani ma ...

PSA, Giorgio Sapino nominato Commissario per l'emergenza in provincia di Alessandria L'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha nominato Giorgio Sapino commissario per l'emergenza della Peste suina africana nel territorio della provincia di Alessandria. Sapino, già responsabile dei Servizi Veterinari e direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Cn1, dovrà occuparsi della ...

Peste suina, ministero dispone nuove misure per fermare il focolaio TGCOM Rischio peste suina sulle Apuane, massima allerta per il Parco Potrebbero essere vietati escursionismo, mountain bike e raccolta dei funghi. A Massa vietata la caccia. L’infezione minaccia i maiali e gli allevamenti di suini ...

Peste suina, zona cuscinetto Vietato disturbare i cinghiali Individuate le norme da rispettare nel raggio di 10 chilometri dall’area rossa. Nei prossimi giorni sarà deliberato in giunta lo stanziamento dei primi ristori ...

