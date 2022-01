Perché si chiama Coachella? Curiosità sul festival statunitense (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nei giorni scorsi è stata annunciata l’intera line-up del Coachella 2022 (nome per intero Coachella Valley Music and Arts festival), il festival musicale che si tiene ogni anno intorno alla fine di aprile negli USA. L’edizione di quest’anno si svilupperà in due weekend (15/17 aprile e 22/24 aprile), sempre nella storica location dell’Empire Polo Club di Indio, in California. L’ultima edizione si è tenuta nel 2019, mentre negli ultimi due anni il Coachella festival ha dovuto necessariamente fermarsi a causa della pandemia di Covid-19. Proprio il ritorno di uno dei festival musicali più importanti al mondo può infondere fiducia all’intero settore, che spera davvero che il 2022 possa essere l’anno della ripartenza. Tra gli artisti che si esibiranno al ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nei giorni scorsi è stata annunciata l’intera line-up del2022 (nome per interoValley Music and Arts), ilmusicale che si tiene ogni anno intorno alla fine di aprile negli USA. L’edizione di quest’anno si svilupperà in due weekend (15/17 aprile e 22/24 aprile), sempre nella storica location dell’Empire Polo Club di Indio, in California. L’ultima edizione si è tenuta nel 2019, mentre negli ultimi due anni ilha dovuto necessariamente fermarsi a causa della pandemia di Covid-19. Proprio il ritorno di uno deimusicali più importanti al mondo può infondere fiducia all’intero settore, che spera davvero che il 2022 possa essere l’anno della ripartenza. Tra gli artisti che si esibiranno al ...

Advertising

ItaliaViva : Se #Berlusconi mi chiama gli dirò in faccia perché non lo voterò al Quirinale. La sua candidatura porta il centrode… - fanpage : Il senatore della Lega Simone Pillon che chiama “travestito” #DrusillaFoer non sa quel che dice (o forse sì ma allo… - lmasculolegato : RT @NinaStratulat: Mi chiama un mio collega (2 vax) con il COVID' acciuffato '2 gg fa ! Finito in ospedale per leggera ipossia.E letteralme… - Brownfox_51 : RT @NinaStratulat: Mi chiama un mio collega (2 vax) con il COVID' acciuffato '2 gg fa ! Finito in ospedale per leggera ipossia.E letteralme… - twittopoco : RT @NinaStratulat: Mi chiama un mio collega (2 vax) con il COVID' acciuffato '2 gg fa ! Finito in ospedale per leggera ipossia.E letteralme… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché chiama Il BarLume, cedrate spume e delitti: Stefano Fresi ci parla del ritorno della banda Perché chiama tutti Ninja. Mi fa morire. Questo spirito toscano funziona sempre. Io ormai ho amore viscerale per la Toscana e la toscanità, per il loro spirito. Le lotte fra Pisa e Livorno, sentire i ...

Quattro inediti di Amici su Radio Zeta e gli ascoltatori saranno coinvolti su Rtl 102,5 Play Il suo gatto si chiama Fifi ma lei lo chiama solamente 'gatto' perché le sta terribilmente antipatico. Caratterialmente dice di essere molto impulsiva e poco paziente. Per lei cantare significa tutto,...

Perchà© nelle persone e nella cultura permane tanta confusione morale e di Fede? – Il Caffe Il Caffè.tv tutti Ninja. Mi fa morire. Questo spirito toscano funziona sempre. Io ormai ho amore viscerale per la Toscana e la toscanità, per il loro spirito. Le lotte fra Pisa e Livorno, sentire i ...Il suo gatto siFifi ma lei losolamente 'gatto'le sta terribilmente antipatico. Caratterialmente dice di essere molto impulsiva e poco paziente. Per lei cantare significa tutto,...