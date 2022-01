Perché per Djokovic non è ancora finita: così il campione No vax rischia di perdere altri tornei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per Novak Djokovic potrebbe non essere finita qui. Il campione ieri ha ricevuto l’omaggio della Serbia dopo che la sua espulsione dall’Australia è stata confermata dal tribunale. Ma anche se nel frattempo è sbarcato a Dubai, la sua insistenza nel non volersi vaccinare potrebbe portargli altri guai. Ovvero, la mancata partecipazione ad altri tornei. Eurosport ha spiegato infatti nei giorni scorsi che la sua partecipazione al Roland Garros non è in discussione. E questo Perché, come ha spiegato la ministra dello Sport francese Roxana Maracineanu, i grandi eventi prevedono protocolli sanitari diversificati e questo permetterà a Djokovic e ad altri di partecipare al torneo. Ma per Wimbledon e per gli US Open, gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per Novakpotrebbe non esserequi. Ilieri ha ricevuto l’omaggio della Serbia dopo che la sua espulsione dall’Australia è stata confermata dal tribunale. Ma anche se nel frattempo è sbarcato a Dubai, la sua insistenza nel non volersi vaccinare potrebbe portargliguai. Ovvero, la mancata partecipazione ad. Eurosport ha spiegato infatti nei giorni scorsi che la sua partecipazione al Roland Garros non è in discussione. E questo, come ha spiegato la ministra dello Sport francese Roxana Maracineanu, i grandi eventi prevedono protocolli sanitari diversificati e questo permetterà ae addi partecipare al torneo. Ma per Wimbledon e per gli US Open, gli ...

