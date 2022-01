Perché è famoso Maurizio Donadoni, da Lolita Lobosco a La Sposa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Interprete della nuova fiction Rai La Sposa, in onda dal 16 gennaio con sei episodi, due ogni prima serata, Maurizio Donadoni si è imposto all’attenzione del pubblico nostrano vestendo i panni di Vittorio, lo zio di Italo che organizza il matrimonio per procura tra il nipote e Maria, la protagonista interpretata da Serena Rossi. L’attore bergamasco, classe 1958, è sempre perfetto nel ruolo ma la sua capacità recitativa è frutto di una lunga carriera iniziata in palcoscenico e davanti alla macchina da presa agli inizi degli anni Ottanta. La carriera al cinema: dagli esordi ai film d’autore Con la sua presenza scenica e la capacità di interpretare ruoli primari e secondari, Maurizio Donadoni rappresenta una vera risorsa per ogni produzione nazionale, esponente di quella vasta categoria di professionisti ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 gennaio 2022) Interprete della nuova fiction Rai La, in onda dal 16 gennaio con sei episodi, due ogni prima serata,si è imposto all’attenzione del pubblico nostrano vestendo i panni di Vittorio, lo zio di Italo che organizza il matrimonio per procura tra il nipote e Maria, la protagonista interpretata da Serena Rossi. L’attore bergamasco, classe 1958, è sempre perfetto nel ruolo ma la sua capacità recitativa è frutto di una lunga carriera iniziata in palcoscenico e davanti alla macchina da presa agli inizi degli anni Ottanta. La carriera al cinema: dagli esordi ai film d’autore Con la sua presenza scenica e la capacità di interpretare ruoli primari e secondari,rappresenta una vera risorsa per ogni produzione nazionale, esponente di quella vasta categoria di professionisti ...

Advertising

eleitaliana : @classicalball85 L'ho trovata nel famoso quadernone di mamma non so dove l'aveva trovata e perché ha chiamato la torta 'torta del mattino' - yutaismymoon : comunque io pensavo che anne with an E fosse più famoso invece non ci sono interviste o foto promozionali :(( forse… - Keanu_Kian : RT @michele_geraci: Mentre da 5 mesi, aspettiamo con trepidazione il famoso #LehmanMoment anticipato dagli esperti, il #Pil della #Cina cre… - Dallapartedipi1 : Anche questo è mancanza di rispetto pierpaolo ha chiesto di non fare più queste cose Giulia ancora continua a usare… - timmita13 : Godendo per le storie di zedef perché quello lì è solo un pizzettaro diventato famoso cercando di fare pietà, ho le… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché famoso Elezioni Quirinale, aneddoti e curiosità del voto: la storia da Einaudi a Mattarella Più caustico un grande elettore, anonimo, che sulla scheda verga un distico divenuto famoso: 'Nano ... Sì perché dal calcolo dei voti, alla fine, il risultato per il giudice della Corte Costituzionale è ...

Il parlamento plurale della Germania è la prova che i figli dei migranti hanno conquistato la politica Il presente Era solo questione di tempo perché questa presenza nella società tedesca si ... L'esempio più famoso e positivo, però, è probabilmente quello di Cem Özdemir, politico dei Verdi e figlio di ...

Vanessa Incontrada, avete mai visto dove vive? Spunta subito un aspetto particolare il Democratico Più caustico un grande elettore, anonimo, che sulla scheda verga un distico divenuto: 'Nano ... Sìdal calcolo dei voti, alla fine, il risultato per il giudice della Corte Costituzionale è ...Il presente Era solo questione di tempoquesta presenza nella società tedesca si ... L'esempio piùe positivo, però, è probabilmente quello di Cem Özdemir, politico dei Verdi e figlio di ...