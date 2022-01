Per Tania Cagnotto il primo allenamento a Dubai con la figlia

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Un destino da tuffatrice?in vacanza acon il marito Stefano Parolin e le figlie si diverte in piscina. Ad “allenarla” a gettarsi in acqua è lagenita che dimostra già di avere il suo stile. La famiglia è partita per gli Emirati Arabi per trascorrere al caldo i primi giorni dell’anno. “Quanto mi mancava viaggiare. Per me sono le esperienze più belle e costruttive della vita! Ancora di più adesso che lo faccio con la famiglia. Spero che il mondo ci permetta di poterne fare tanti altri… perché viaggiare apre la mente ed il cuore a grandi e piccoli” ha scritto l’atleta. L’unica donna italiana ad aver vinto una medaglia d’oro mondiale nei tuffi ha lasciato le competizioni da un po’ per dedicarsi al nuovo impegno di mamma di due bimbe e di telecronista sportiva. Il suo amore per la piscina lo ha ...