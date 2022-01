“Per sempre dentro di me”. Giovanni muore dopo il ricovero in ospedale: 46 anni, era papà di 3 figli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se n’è andato all’improvviso Giovanni Mannino. Una morte che ha aperto una ferita profonda in tutti quelli che lo conoscevano. 46 anni appena, padre di tre figli, centinai i messaggi arrivati dopo che, dall’ospedale di Portogruaro, era arrivata la notizia della sua morte. “Io ti porto dentro me. Ed è qui che resterai. Tu che non hai smesso mai di muovere ogni mia emozione. La ragione resti tu. Sappi che il dolore è quello di non risvegliarmi accanto a te”. Scrive la moglie in Facebook. Anche il sindaco di San Stino, Matteo Cappelletto, lo ha voluto ricordare: “Avevo conosciuto Giovanni Mannino perché ha sposato una nostra dipendente nel 2020 – dice il primo cittadino -. Quello che è accaduto non può ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Se n’è andato all’improvvisono. Una morte che ha aperto una ferita profonda in tutti quelli che lo conoscevano. 46appena, padre di tre, centinai i messaggi arrivatiche, dall’di Portogruaro, era arrivata la notizia della sua morte. “Io ti portome. Ed è qui che resterai. Tu che non hai smesso mai di muovere ogni mia emozione. La ragione resti tu. Sappi che il dolore è quello di non risvegliarmi accanto a te”. Scrive la moglie in Facebook. Anche il sindaco di San Stino, Matteo Cappelletto, lo ha voluto ricordare: “Avevo conosciutono perché ha sposato una nostra dipendente nel 2020 – dice il primo cittadino -. Quello che è accaduto non può ...

