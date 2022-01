Per ora i grandi elettori positivi al covid non potranno votare per il Quirinale (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Cresce il pressing del centrodestra per consentire di votare anche ai grandi elettori che dovessero risultare positivi al covid dal 24 gennaio in poi. O, quanto meno, di consentire ai positivi asintomatici di poter partecipare, magari con modalità ad hoc, agli scrutini. Al momento, le regole stabilite per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, già illustrate a tutti i gruppi, non prevedono deroghe. Dunque, ad oggi potranno votare per il Colle solo i grandi elettori con green pass valido e, quindi, non disattivato a seguito di un tampone positivo. Il green pass semplice è obbligatorio per poter accedere a Montecitorio. Il tema del voto per i ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Cresce il pressing del centrodestra per consentire dianche aiche dovessero risultarealdal 24 gennaio in poi. O, quanto meno, di consentire aiasintomatici di poter partecipare, magari con modalità ad hoc, agli scrutini. Al momento, le regole stabilite per lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, già illustrate a tutti i gruppi, non prevedono deroghe. Dunque, ad oggiper il Colle solo icon green pass valido e, quindi, non disattivato a seguito di un tampone positivo. Il green pass semplice è obbligatorio per poter accedere a Montecitorio. Il tema del voto per i ...

Advertising

PietroMazzara : Aggiungiamoci che Gyasi doveva essere espulso per il fallo su Ibrahimovic. Uno scempio assoluto. Vergognoso indiriz… - sferaebbasta : Stavo realizzando solo ora che diventerò padre per la seconda volta ?? - AmiciUfficiale : Fuori ORA l'inedito di Alex 'Accade' su tutte le piattaforme digitali! Per ascoltarlo cliccate qui ?… - MartiGiannini : Il mondo si divide tra coloro che impiegano 30 secondi per mangiare tutto quello che c'è nel piatto e chi invece do… - pan_carre : Molto curiosa del cosa vorranno fare i jerulini per l’aereo ora che è uscito tutto ciò. Io sempre detto che quell’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Per ora Alfa Romeo Stelvio e Giulia Model Year 2022, versioni e informazioni Di serie Cerchi in lega leggera da 20" per Stelvio e da 19'' per Giulia, volante sportivo in pelle, ...di Alfa Romeo Stelvio Model Year 2022 Il commercial di Alfa Romeo Giulia Model Year 2022 Leggi ora:...

Pioli: "L'arbitro ci ha chiesto scusa, il Milan saprà rialzarsi" "Ho provato a calmare i giocatori ma non ci sono riuscito, abbiamo perso lucidità per il torto subito e abbiamo preso il secondo gol. L'arbitro ci ha chiesto scusa". Lo ha detto ... ma ora pensiamo alle ...

Due settimane di calciomercato, per ora il bilancio è deficitario Sport Parma Elezioni del rappresentante degli studenti in Senato Accademico e in Commissione Paritetica Docenti Studenti Con Decreto del Rettore n. 19 del 17/01/2022 sono state indette le elezioni delle seguenti rappresentanze studentesche: 1. per il triennio 2021/2024: - n. 1 rappresentante degli studenti in Commission ...

I Delitti Del Barlume 9, anticipazioni prima puntata I Delitti del BarLume 2022 prima puntata, anticipazioni e trama di “Compro Oro” la storia in onda lunedì 17 gennaio 2022 su Sky Cinema.

Di serie Cerchi in lega leggera da 20"Stelvio e da 19''Giulia, volante sportivo in pelle, ...di Alfa Romeo Stelvio Model Year 2022 Il commercial di Alfa Romeo Giulia Model Year 2022 Leggi:..."Ho provato a calmare i giocatori ma non ci sono riuscito, abbiamo perso luciditàil torto subito e abbiamo preso il secondo gol. L'arbitro ci ha chiesto scusa". Lo ha detto ... mapensiamo alle ...Con Decreto del Rettore n. 19 del 17/01/2022 sono state indette le elezioni delle seguenti rappresentanze studentesche: 1. per il triennio 2021/2024: - n. 1 rappresentante degli studenti in Commission ...I Delitti del BarLume 2022 prima puntata, anticipazioni e trama di “Compro Oro” la storia in onda lunedì 17 gennaio 2022 su Sky Cinema.