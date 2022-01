"Per i giudici il peggio deve arrivare". Da Palamara al Quirinale, parla Nordio: politica e magistrati, adesso si balla (Di lunedì 17 gennaio 2022) Carlo Nordio for president? «Questa mi riesce proprio nuova. Credo che la carica di capo dello Stato debba esser affidata a un politico, e la mia cultura politica è esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un Consiglio comunale. Comunque, se cercassero tra i giuristi, ce ne sono molti assai più preparati e autorevoli di me». La Lega traccia senza nominarlo il suo profilo, auspicando che «la riforma della giustizia diventi la priorità del Paese», la qual cosa è una stroncatura della candidatura dell'attuale Guardasigilli, Marta Cartabia, al Colle. La Meloni gli ha offerto il palco di Atreju per il suo j' accuse agli ex colleghi in toga. C'è anche una petizione lanciata da 1.200 donne che lo vorrebbero al Quirinale, e forse questa è la cosa che più lo stupisce, ma il procuratore Carlo Nordio stronca sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Carlofor president? «Questa mi riesce proprio nuova. Credo che la carica di capo dello Stato debba esser affidata a un politico, e la mia culturaè esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un Consiglio comunale. Comunque, se cercassero tra i giuristi, ce ne sono molti assai più preparati e autorevoli di me». La Lega traccia senza nominarlo il suo profilo, auspicando che «la riforma della giustizia diventi la priorità del Paese», la qual cosa è una stroncatura della candidatura dell'attuale Guardasigilli, Marta Cartabia, al Colle. La Meloni gli ha offerto il palco di Atreju per il suo j' accuse agli ex colleghi in toga. C'è anche una petizione lanciata da 1.200 donne che lo vorrebbero al, e forse questa è la cosa che più lo stupisce, ma il procuratore Carlostronca sul ...

