Passiamo quasi 5 ore al giorno a usare le app (Di lunedì 17 gennaio 2022) quasi cinque ore al giorno, esattamente 4 ore e 48 minuti. È il tempo giornaliero che, nel mondo, un utente medio trascorre utilizzando le applicazioni sui propri dispositivi digitali, smartphone, tablet o pc. In modo particolare, per un terzo delle ore che Passiamo da svegli i nostri occhi sono impegnati nello scrolling di un'applicazione, sia per motivi di svago, sia per motivi di comunicazione, sia per motivi di lavoro. A farla da padrone, ovviamente, sono le app di intrattenimento come TikTok (ennesima conferma: anche nel 2021 è stata la app più scaricaya), ma anche quelle di messaggistica o le piattaforme di comunicazione. LEGGI ANCHE > E così TikTok ha avuto più traffico di Google nel 2021 Quante ore Passiamo sulle app: secondo Annie, sono quasi 5 al giorno Si tratta del ...

