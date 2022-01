Parven Dusanj | chi è la moglie di Kabir Bedi | età | lavoro | Instagram e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Siamo pronti a scoprire tutte le informazioni e i colpi di scena sulla casa più spiata e chiacchierata di sempre. Tra i partecipanti anche, il famoso volto di Sandokan. Conosciamo meglio sua, Parveen! Leggi anche: Televoto GF Vip, percentuali votazioni oggi 17 gennaio 2022:, Federica Calemme, Giacomo Urtis e Valeria Marini in nomination Chi è, età,, tutto sulladiParveenè nata nel Regno Unito nel 1976: è prossima a compiere 46 anni e ha ben 29 anni di differenza ...