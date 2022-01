Parte nuovo centro tamponi a Giugliano. Pirozzi: “Verso i 5mila attualmente positivi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ attivo da stamattina il nuovo casello tamponi a Giugliano nella zona di Campopannone. Il nuovo centro, situato nei pressi di stadio De Cristofaro e palazzetto dello sport, è andato così a liberare l’area dell’ospedale San Giuliano dopo settimane difficili per la viabilità e numerose polemiche. Qui ora sono disponibili 4 postazioni grazie all’intervento di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ attivo da stamattina ilcasellonella zona di Campopannone. Il, situato nei pressi di stadio De Cristofaro e palazzetto dello sport, è andato così a liberare l’area dell’ospedale San Giuliano dopo settimane difficili per la viabilità e numerose polemiche. Qui ora sono disponibili 4 postazioni grazie all’intervento di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

