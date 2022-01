Parlamento europeo, a sorpresa sarà una sfida al femminile. Gli scenari per il voto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Domani, Martedì 18 gennaio, i parlamentari europei riuniti in sessione plenaria a Strasburgo voteranno il nuovo presidente del Parlamento europeo, che verrà eletto per i restanti due anni e mezzo della legislatura. Presidente, e tutte le alte cariche dell’Assemblea si rinnovano a metà legislatura (dopo 2 anni e mezzo). L’elezione generalmente è il frutto di una sorta di gentlemen’s agreement tra i due principali gruppi politici, il Partito popolare europeo (Ppe) e il Partito socialista europeo (Pse), che da anni si alternano alla guida dell’Emiciclo. Il presidente uscente David Sassoli è venuto a mancare in questi giorni dopo aver portato a termine il suo mandato di due anni e mezzo, precisando a dicembre che non avrebbe corso per la seconda metà della legislatura pur avendo molti sostenitori anche tra i ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 gennaio 2022) Domani, Martedì 18 gennaio, i parlamentari europei riuniti in sessione plenaria a Strasburgo voteranno il nuovo presidente del, che verrà eletto per i restanti due anni e mezzo della legislatura. Presidente, e tutte le alte cariche dell’Assemblea si rinnovano a metà legislatura (dopo 2 anni e mezzo). L’elezione generalmente è il frutto di una sorta di gentlemen’s agreement tra i due principali gruppi politici, il Partito popolare(Ppe) e il Partito socialista(Pse), che da anni si alternano alla guida dell’Emiciclo. Il presidente uscente David Sassoli è venuto a mancare in questi giorni dopo aver portato a termine il suo mandato di due anni e mezzo, precisando a dicembre che non avrebbe corso per la seconda metà della legislatura pur avendo molti sostenitori anche tra i ...

