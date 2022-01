Parigi-Roubaix 2022: annunciate le squadre ufficiali per le gare al maschile e al femminile (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati solamente pochi mesi ma siamo nuovamente qui a parlare della Parigi-Roubaix. La particolare collocazione nel calendario della scorsa stagione fa sì che le due edizioni si susseguano a poche settimane l’una dall’altra. Sono state annunciate oggi le squadre ufficiali per le due gare in programma ad aprile (sia quella maschile che quella femminile). Tra gli uomini saranno venticinque le formazioni al via: diciotto World Tour e sette Professional, tra le quali Alpecin – Fenix, Arkéa – Samsic e Team TotalEnergies che avevano l’invito di diritto visto il ranking. A loro si aggiungono quattro Wild Card: B&B Hotels – KTM, Bingoal Pauwel Sauces WB, Sport Vlaanderen – Baloise e Uno – X Pro Cycling Team. Al femminile ventiquattro ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati solamente pochi mesi ma siamo nuovamente qui a parlare della. La particolare collocazione nel calendario della scorsa stagione fa sì che le due edizioni si susseguano a poche settimane l’una dall’altra. Sono stateoggi leper le duein programma ad aprile (sia quellache quella). Tra gli uomini saranno venticinque le formazioni al via: diciotto World Tour e sette Professional, tra le quali Alpecin – Fenix, Arkéa – Samsic e Team TotalEnergies che avevano l’invito di diritto visto il ranking. A loro si aggiungono quattro Wild Card: B&B Hotels – KTM, Bingoal Pauwel Sauces WB, Sport Vlaanderen – Baloise e Uno – X Pro Cycling Team. Alventiquattro ...

PARIGI-ROUBAIX, ECCO LE SQUADRE SCELTE DA ASO PER LE DUE SFIDE DI APRILE Gli organizzatori della Parigi-Roubaix hanno fatto le loro scelte per il doppio appuntamento femminile (16 aprile) e maschile (17 aprile). Alla seconda edizione della classica riservata alle donne son ...

Sono passati solamente pochi mesi ma siamo nuovamente qui a parlare della Parigi-Roubaix. La particolare collocazione nel calendario della scorsa stagione fa sì che le due edizioni si susseguano a ...