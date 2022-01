Paolo Maddalena, chi è il candidato alla Presidenza della Repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) proposto dagli ex M5S oggi nel gruppo misto Paolo Maddalena è il candidato alla Presidenza della Repubblica proposto da 40 deputati, tra cui molti ex del Movimento 5 Stelle, ora nel gruppo misto. Paolo Maddalena, 85 anni, è un giurista, magistrato e accademico italiano, che ha ricoperto l’incarico di giudice costituzionale. Nato a Napoli il 27 marzo 1936, dopo la laurea in Giurisprudenza, intraprende la carriera nell’ambito universitario. Prima ricopre il ruolo di assistente, poi di libero docente di Istituzioni di diritto romano. Successivamente entra in Magistratura, continuando a insegnare presso l’Università di Pavia. Successivamente ha svolto l’attività di docenza anche presso l’Università della Tuscia di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) proposto dagli ex M5S oggi nel gruppo mistoè ilproposto da 40 deputati, tra cui molti ex del Movimento 5 Stelle, ora nel gruppo misto., 85 anni, è un giurista, magistrato e accademico italiano, che ha ricoperto l’incarico di giudice costituzionale. Nato a Napoli il 27 marzo 1936, dopo la laurea in Giurisprudenza, intraprende la carriera nell’ambito universitario. Prima ricopre il ruolo di assistente, poi di libero docente di Istituzioni di diritto romano. Successivamente entra in Magistratura, continuando a insegnare presso l’Università di Pavia. Successivamente ha svolto l’attività di docenza anche presso l’UniversitàTuscia di ...

