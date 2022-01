Paolo Bonolis sfotte Alex Belli dopo il GF Vip: “Non sai una mazza, pervaso dall’ormone” – VIDEO (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alex Belli conquista tutto e partecipa pure ad Avanti un altro pure di sera, in onda ieri su Canale 5 in attesa del Grande Fratello Vip di oggi. Paolo Bonolis, quindi, non ha potuto fare altro che prendere l’ex vippone bonariamente in giro per il “triangolo” creato in Casa. Bonolis sfotte Alex Belli dopo il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 17 gennaio 2022)conquista tutto e partecipa pure ad Avanti un altro pure di sera, in onda ieri su Canale 5 in attesa del Grande Fratello Vip di oggi., quindi, non ha potuto fare altro che prendere l’ex vippone bonariamente in giro per il “triangolo” creato in Casa.il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

AurelianoStingi : Questa sera su canale 5 alle 21 c’è “avanti un altro” con Paolo Bonolis, invece sul canale Instagram di… - MarioManca : Il perché Paolo Bonolis non venga sfruttato da Canale 5 come meriterebbe è un mistero. #cepostaperte - marcosalvati : RT @tvblogit: Avanti un altro! Pure di sera: Paolo Bonolis, il migliore spot vivente per il GF Vip - blogtivvu : Paolo Bonolis sfotte Alex Belli dopo il GF Vip: “Non sai una mazza, pervaso dall’ormone” – VIDEO - mastupendo : RT @divanomat: mediaset ha un professionista unico come paolo bonolis nella sua scuderia e sono anni che lo sfrutta soltanto per un presera… -