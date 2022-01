Paolo Bonolis | la verità su Sonia | “Ecco perché stiamo insieme oltre 20 anni”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Da quando siede sulla poltrona rossa di opinionista del Grande Fratello Vip,Bruganelli ha acquisito una popolarità di cui non aveva mai goduto prima. In passato era conosciuta semplicemente come la moglie di, oggi invece il pubblico di Canale 5 e gli utenti sui social hanno avuto il modo di apprezzarla per la sua schiettezza e per il fatto di non avere peli sulla lingua quando c’è da affrontare una questione spinosa. Nel weekend appena trascorso,è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per lanciare il primo appuntamento di Avanti un altro pure di sera. Nel corso dell’intervista in cui sono state toccare diverse tematiche, il popolare volto televisivo Mediaset ha svelato il segreto dell’unione con sua moglie, una storia d’amore che dura da più di 20 ...