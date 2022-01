Pandemia, alcolici vietati a chi non si è vaccinato: in Canada le prenotazioni sono quadruplicate (Di lunedì 17 gennaio 2022) Curiosa strategia per spingere le persone a vaccinarsi. prenotazioni quadruplicate nel giro di poco. L’Italia sta procedendo a suon di obblighi vaccinali estesi a crescenti categorie di cittadini e, parallelamente, progressive restrizioni a chi rifiuta il vaccino anti Covid. Dal 10 gennaio chi non è vaccinato – o guarito – non può nemmeno più salire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Curiosa strategia per spingere le persone a vaccinarsi.nel giro di poco. L’Italia sta procedendo a suon di obblighi vaccinali estesi a crescenti categorie di cittadini e, parallelamente, progressive restrizioni a chi rifiuta il vaccino anti Covid. Dal 10 gennaio chi non è– o guarito – non può nemmeno più salire L'articolo proviene da Leggilo.org.

