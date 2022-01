Panasonic introduce la settimana lavorativa corta Chi sarà il prossimo?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Panasonic introduce

Vanity Fair Italia

Questo televisoreil suono direzionale in aggiunta al sistema audio all - in - one 360° Soundscape diin grado di fornire esperienze audio immersive Dolby Atmos. L'insieme delle ...non fa eccezione: LZ2000la ' Game Control Board ', un menu che riunisce tutte le principali impostazioni e informazioni di gioco, presentandole in sovrimpressione su schermo, ...La società intende introdurre la settimana lavorativa opzionale di quattro giorni per i propri dipendenti. L’annuncio è arrivato durante il briefing per gli investitori di venerdì scorso ...After Atom Bank said it planned to introduce a four-day working week, at the end of last year, a growing number of companies are looking to introduce ...