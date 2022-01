Pallamano, Europei 2022: la Serbia ritrova Petar Nenadic, obiettivo il secondo play-off di qualificazioni ai Mondiali (Di martedì 18 gennaio 2022) La Serbia sta disputando l’edizione 2022 degli Europei di Pallamano, senza però riuscire a conquistare l’accesso al secondo turno, avendo collezionato una sola vittoria nel girone con Francia, Croazia ed Ucraina. Anche se il torneo è appena iniziato. Sfumata la qualificazione al main round, infatti, gli slavi hanno ancora un obiettivo tangibile da raggiungere, ovvero quello di non concludere tra la nove peggiori formazioni e quindi partire dal primo turno di play-off nelle qualificazioni ai Mondiali, dove parteciperà anche l’Italia. Pallamano, Europei 2022: Francia, Danimarca e Spagna a punteggio pieno dopo la prima fase Per farlo, il tecnico Toni Gerona ha recuperato il talento della ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Lasta disputando l’edizionedeglidi, senza però riuscire a conquistare l’accesso alturno, avendo collezionato una sola vittoria nel girone con Francia, Croazia ed Ucraina. Anche se il torneo è appena iniziato. Sfumata la qualificazione al main round, infatti, gli slavi hanno ancora untangibile da raggiungere, ovvero quello di non concludere tra la nove peggiori formazioni e quindi partire dal primo turno di-off nelleai, dove parteciperà anche l’Italia.: Francia, Danimarca e Spagna a punteggio pieno dopo la prima fase Per farlo, il tecnico Toni Gerona ha recuperato il talento della ...

