Palermo, solo 5 in isolamento: ecco gli schieramenti provati da mister Baldini (Di lunedì 17 gennaio 2022) L'emergenza è finita: ieri c'erano 21 elementi allo Sport Village. Oltre a tre Primavera, ancora assenti Perrotta, Marong e Peretti

