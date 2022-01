Pagelle Milan-Spezia 1-2 | male la difesa | si salva solo Leao | Serie A News

Advertising

ACMilanInside_ : ? LE PAGELLE DI MILANINSIDE ? I voti di MILAN 1—2 SPEZIA ?? #milan #acmilan #acm #serieA #SPEZIA #LEAO #messias… - casarossonera : Pagelle Casarossonera Milan-spezia - notizie_milan : Milan-Spezia: le pagelle rossonere - casarossonera : Pagelle Casarossonera - infoitsport : PAGELLE E TABELLINO MILAN-SPEZIA 1-2: Leao non basta. Arbitro e Diaz bocciati -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Lo Spezia batte 2 - 1 ilin uno dei posticipi della 22esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di San Siro. Al vantaggio rossonero con Leao al 46' del primo tempo replicano Agudelo e Gyasi al 19' e al ...Pioli 5,5 - Il suoperde contro lo Spezia. Tanta sfortuna ma forse anche lui avrebbe potuto far di più. SPEZIA Provedel 7,5 - Ha sulla coscienza un rigore e il rinvio sbagliato che ha portato ...Ecco le pagelle del Milan al termine del match perso contro lo Spezia, in occasione della 22a giornata del campionato di Serie A. Maignan 6,5 - Incolpevole in occasione dei due gol dello Spezia. Provv ...Lo Spezia batte 2-1 il Milan in uno dei posticipi della 22esima giornata di Serie A, disputato allo stadio "Meazza" di San Siro. Al vantaggio rossonero con Leao al 46' del primo ...