Ospina o Meret? La strategia del Napoli sul portiere del futuro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcuni aggiornamenti circa il calciomercato del Napoli e in particolare sui rinnovi di contratto. Ecco quanto evidenziato: “Insigne e Mertens? Storie diverse. Insigne si sente ancora al top e voleva valorizzare al massimo l’ultimo contratto della carriera. Mertens ormai ha 35 anni e ama Napoli, dovrà fare lo sforzo di decurtarsi l’ingaggio per restare: la palla ce l’ha Mertens. Con Insigne invece la società non ha voluto fare quello sforzo in più dopo l’offerta del Toronto. FOTO: Getty – Meret Napoli Meret? Il Napoli in tempi non sospetti aveva offerto un contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione ma lui vuole essere titolare. Ma i vari allenatori che si sono avvicendati ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissper dare alcuni aggiornamenti circa il calciomercato dele in particolare sui rinnovi di contratto. Ecco quanto evidenziato: “Insigne e Mertens? Storie diverse. Insigne si sente ancora al top e voleva valorizzare al massimo l’ultimo contratto della carriera. Mertens ormai ha 35 anni e ama, dovrà fare lo sforzo di decurtarsi l’ingaggio per restare: la palla ce l’ha Mertens. Con Insigne invece la società non ha voluto fare quello sforzo in più dopo l’offerta del Toronto. FOTO: Getty –? Ilin tempi non sospetti aveva offerto un contratto di 4 anni a 3 milioni a stagione ma lui vuole essere titolare. Ma i vari allenatori che si sono avvicendati ...

Advertising

Spazio_Napoli : Ospina o Meret? La strategia del Napoli sul portiere del futuro - Rnaples7 : Ospina meglio di Meret via Twitter perché ha una bella moglie - PyraTowaMelth : @Idonotcombdolls uno dei portieri più scarsi che ci siano in serie A, esaltato da Gattuzzo perché sa usare i piedi,… - Ek_Ooh : @DiegoPi_ @mannychef9 se tieni juan jesus come 4 (che va bene) o prendi tuanzebe a titolo definitivo o prendi un al… - DiegoPi_ : @Ek_Ooh @mannychef9 Beh allora troppi acquisti ospina non va sostituito se si sceglie che il titolare sia meret va… -