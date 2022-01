Oroscopo Branko di oggi, lunedì 17 gennaio 2022. Scopri il tuo segno (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, gennaio 17 2022 Ariete Abbiamo la Luna piena in Cancro. Rilassatevi ancora oggi, se non prendete questa pausa cercate almeno di fare tutto con più calma. La Luna piena in genere produce agitazione interiore e poi anche debolezza fisica ma con Marte siete ancora ben sostenuti perché sta ancora in Sagittario. Toro Amici del Toro una spinta in avanti anche oggi. Prendete più che potete da questa Luna piena, i problemi legali che avete avuto tante volte lo scorso anno, adesso possono essere affrontate con fiducia. Da lunedì prossimo avrete anche Marte in Capricorno, momento incantevole per l’amore. Gemelli Amici dei Gemelli tutto vi sembra ancora lontano, complicato da realizzare e non siete i soli a ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’diper17Ariete Abbiamo la Luna piena in Cancro. Rilassatevi ancora, se non prendete questa pausa cercate almeno di fare tutto con più calma. La Luna piena in genere produce agitazione interiore e poi anche debolezza fisica ma con Marte siete ancora ben sostenuti perché sta ancora in Sagittario. Toro Amici del Toro una spinta in avanti anche. Prendete più che potete da questa Luna piena, i problemi legali che avete avuto tante volte lo scorso anno, adesso possono essere affrontate con fiducia. Daprossimo avrete anche Marte in Capricorno, momento incantevole per l’amore. Gemelli Amici dei Gemelli tutto vi sembra ancora lontano, complicato da realizzare e non siete i soli a ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Branko 18 gennaio: salute, lavoro e amore di questo martedì - zazoomblog : Oroscopo Branko 18 gennaio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Branko #gennaio #… - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 18 gennaio 2022 - zazoomblog : Oroscopo Branko oggi 17 gennaio 2022: le previsioni del giorno - #Oroscopo #Branko #gennaio #2022: - zazoomblog : Oroscopo Branko 18 gennaio 2022: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Branko #gennaio #2… -