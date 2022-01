Ornella Muti | ritratto della co-condutrice di Sanremo 2022

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Di recente è stato annunciato che l’attricesarà co-conduttrice del Festival dinel corsoprima puntata, che andrà in onda il 1 Febbraio in cui verrà affiancata naturalmente da Amadeus.è una delle interpreti più amate, apprezzate e pluripremiate del cinema italiano. Protagonista di pellicole come “La moglie più bella”, “La stanza del vescovo”, “Innamorato Pazzo”, “Nessuno è perfetto”, “Romanzo Popolare” e tanti tanti altri. Una carriera, quella diiniziata negli anni ’60 e che prosegue tutt’oggi tra nuovi e ambiziosi progetti, compresa la tanto attesa co-conduzione del Festival di. Come lei stessa ha dichiarato in una recente interivsta a “Il Corriere”: ...

Il prossimo 1 febbraiosarà sul palco di Sanremo come co - conduttrice insieme ad Amadeus. L'attrice, oggi 66enne, sex symbol anni '80 conosciuta anche all'estero, ha rilasciato un'intervista a 'Il Corriere ...Leggi Anche Naike Rivelli celebra lo Yoga Day, posizioni hot in slip e tacchi Sua madresarà tra le co - conduttrici del Festival di Sanremo e Naike le sta accanto, occupandosi degli ...Il prossimo 1 febbraio Ornella Muti sarà sul palco di Sanremo come co-conduttrice insieme ad Amadeus. L’attrice, oggi 66enne, sex symbol anni ’80 conosciuta anche all’estero, ha rilasciato un’intervis ...Annunciata come co-conduttrice di Sanremo, riscoprimo la carriera di Ornella Muti, una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano ...