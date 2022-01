Oms: "In Italia picco vicino. Superati i 2 milioni e mezzo di positivi" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il virus SarsCoV2 inizia a rallentare la sua corsa e la velocita' di crescita dei contagi in Italia e' in leggero calo. 17 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il virus SarsCoV2 inizia a rallentare la sua corsa e la velocita' di crescita dei contagi ine' in leggero calo. 17 gennaio 2022

Advertising

Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - TgLa7 : #Oms, picco Omicron vicino in Italia, azione governo giusta, scuole siano le ultime a chiudere - GiovaQuez : Kluge (Oms Europa): 'In Paesi come l'Italia ci si sta avvicinando al picco, entro 2-3 settimane si raggiungerà. La… - redblack1980 : RT @1V4vendetta: Riassunto della situazione attuale: molti medici/virologi si oppongono a dosi ripetute ravvicinate, l'EMA si pronuncia con… - xiana44698880 : RT @1V4vendetta: Riassunto della situazione attuale: molti medici/virologi si oppongono a dosi ripetute ravvicinate, l'EMA si pronuncia con… -