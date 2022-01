Omicron | spunta un nuovo terrificante sintomo | ecco cosa succede al tuo corpo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La variantedel Covid-19 sta facendo registrare dei sintomi decisamente diversi tra di loro. Oltre alla classica influenza, la nuova mutazione pare possa provocare anche il tinnito o acufene, ovvero quella sensazione di fruscio o fischio nelle orecchie. Il possibile nesso tra il virus e il tinnito è stato dimostrato dalla The British Tinnitus Association. “Uno studio condotto dagli audiologi dell'Università di Manchester ha rilevato che il 6,6% dei pazienti ha riferito di aver sviluppato acufene dopo il ricovero in ospedale per Covid-19”, si legge. "Tuttavia, è importante ricordare che l'acufene può essere intensificato durante i periodi di stress”. Acufene: alcuni casi anche dopo il vaccini È una condizione particolarmente fastidiosa in quanto induce una persona a sentire suoni che non sono generati dal mondo esterno. Si pensa che il coronavirus ...