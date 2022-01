Omicron, la variante su una lettera dal Canada a Pechino: uomo si contagia, il virus era sulla busta. E la Cina sanifica la corrispondenza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Omicron anche sulle lettere della posta? Sì, è possibile e in Cina già corrono ai ripari. Colpa di una missiva dal Canada destinata a Pechino, sulla cui confezione esterna e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 gennaio 2022)anche sulle lettere della posta? Sì, è possibile e ingià corrono ai ripari. Colpa di una missiva daldestinata acui confezione esterna e...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco' della variante Omicron del Covid. Lo… - chetempochefa : 'Ci sono dei dati che documentano una riduzione di capacità di legarsi alle cellule degli alveoli polmonari. Questo… - GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - William75849073 : @la_zoth Aprile 4 dose, settembre vaccino per omicron, ottobre nuova variante, serve richiamo del vaccino omicron… - infoitsalute : Variante Omicron, secondo Bassetti 'Siamo veramente molto, molto vicini al picco' -