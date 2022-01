Oltre a Gianmaria, anche Katia Ricciarelli lascia il programma? Ecco quando (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il grande successo del Grande Fratello Vip ha consentito ad Alfonso Signorini di prolungare il reality show per altri tre mesi. La data iniziale di chiusura, infatti, era fissata al 13 dicembre ma, successivamente, è stata posticipata al 14 marzo. Alcuni concorrenti, però, non sono riusciti ad andare avanti, così come accaduto a Francesca Cipriani e Aldo Montano, tuttavia, dopo questi abbandoni pare che a breve ce ne saranno degli altri. Scopriamo di chi si tratta. I due concorrenti quasi certi che lasceranno il GF Vip Dopo l’uscita di Aldo e Francesca, il GF Vip potrebbe perdere altri tre concorrenti. Il primo, che risulta piuttosto sicuro, è Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, purtroppo, è costretto ad andare via a causa di alcuni problemi di salute. L’eccessivo dimagrimento del suo corpo e la pausa dalle consuete terapie e allenamenti muscolari che è solito fare, infatti, gli stanno ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il grande successo del Grande Fratello Vip ha consentito ad Alfonso Signorini di prolungare il reality show per altri tre mesi. La data iniziale di chiusura, infatti, era fissata al 13 dicembre ma, successivamente, è stata posticipata al 14 marzo. Alcuni concorrenti, però, non sono riusciti ad andare avanti, così come accaduto a Francesca Cipriani e Aldo Montano, tuttavia, dopo questi abbandoni pare che a breve ce ne saranno degli altri. Scopriamo di chi si tratta. I due concorrenti quasi certi che lasceranno il GF Vip Dopo l’uscita di Aldo e Francesca, il GF Vip potrebbe perdere altri tre concorrenti. Il primo, che risulta piuttosto sicuro, è Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, purtroppo, è costretto ad andare via a causa di alcuni problemi di salute. L’eccessivo dimagrimento del suo corpo e la pausa dalle consuete terapie e allenamenti muscolari che è solito fare, infatti, gli stanno ...

Advertising

Denisneziri1 : Bascmella ha il compitò di imitare gianmaria stanotte ???? perché oggi gli ha detto giammi che siamo andati oltre con… - nocchi_rita : RT @andrea9737268: @sophinta_ ???????? dai che oltre a i baci non c'è proprio nulla li hai mai visti fare un discorso serio? Non mi sembra anzi… - Nicole58892869 : RT @andrea9737268: @sophinta_ ???????? dai che oltre a i baci non c'è proprio nulla li hai mai visti fare un discorso serio? Non mi sembra anzi… - andrea9737268 : @sophinta_ ???????? dai che oltre a i baci non c'è proprio nulla li hai mai visti fare un discorso serio? Non mi sembra… - MariluceBardi : RT @botdellasalemi: Non vi lamentate della regia occupata inutilmente da Gianmaria e Federica, l'avete salvata voi e sapevate che oltre que… -