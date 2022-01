Olimpiadi | Pechino 2022 | stop alla vendita dei biglietti | solo spettatori invitati

(Di lunedì 17 gennaio 2022), 17 gen. - (Adnkronos) - La Cina ha annullato ladeial pubblico per leinvernali di, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio, consentendoaglidi seguire le gare, a causa della stretta sui controlli contro il Covid-19. Lo ha annunciato il comitato organizzatore in una nota. "Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e deglilegati alle, è stato adeguato il piano precedente sulladeial pubblico e della organizzazione degliin loco. E' stato deciso che inon dovranno più essere venduti ma che saranno presenti in ...

14.302022, stop a vendita biglietti I biglietti per lee le Paralimpiadi invernali di2022 non saranno venduti al grande pubblico. Lo hanno affermato gli organizzatori, dato che le infezioni legate alla variante altamente contagiosa dell'...Tutto sembra pronto aper leinvernali, che cominceranno il 4 febbraio. Le immagini degli avveniristici impianti sono spettacolari, le telecamere sono pronte ad accendersi, l'organizzazione come sempre ...Pechino, 17 gen. - La Cina ha annullato la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, che si disputeranno dal 4 al 20 febbrai ...La Cina ha annullato i piani per la vendita dei biglietti al pubblico per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, consentendo solo agli invitati di seguire le gare e le prove, quale parte della strett ...