Olimpiadi Pechino 2022 | stop alla vendita dei biglietti | solo invitati e addetti ai lavori potranno assistere alle gare

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il rapido avanzare della variante Omicron, già sbarcata da qualche giorno in terra cinese, ha costretto il comitato organizzatore ad interrompere ladeiper quanto riguarda gli eventi olimpici. L’accessotribune era già stato limitato al 50% escludendo inoltre la partecipazione di pubblico straniero ed oggi arriva un’ulteriore (e preventivabile) stretta. “Al fine di proteggere la salute e la sicurezza del personale e degli spettatori legati– recita la nota – è stato deciso di adeguare il piano precedente sulladeial pubblico e della organizzazione degli spettatori in loco”.Invernali, la difficoltà di ripetersi. Gli italiani che hanno vinto l’oro in due edizioni ...

"Per proteggere la salute e la sicurezza del personale e del pubblico" La Cina ha annullato la vendita dei biglietti al pubblico per leinvernali di2022, che si disputeranno dal 4 al 20 febbraio, consentendo solo agli invitati di seguire le gare, a causa della stretta sui controlli contro il Covid - 19. Lo ha ...Bloccata la vendita dei biglietti per leVista la situazione epidemiologica in evoluzione, la Cina ha bloccato la vendita dei biglietti al pubblico per leinvernali di...Omicron anche sulle lettere della posta? Sì, è possibile e in Cina già corrono ai ripari. Colpa di una missiva dal Canada destinata a Pechino, sulla cui confezione esterna ...Alle Olimpiadi invernali solo gli invitati potranno seguire le gare e le prove. La misura come parte della stretta sui controlli contro il Covid e Omicron ...