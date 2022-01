Olimpiadi Pechino 2022: le quote dell’Italia sport per sport. Si è rinunciato ad una carta nello sci di fondo! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oggi, lunedì 17 gennaio, si è chiuso il processo di qualificazione olimpica anche per gli ultimi sport che saranno protagonisti alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: ora ci sarà una settimana a disposizione per le varie riallocazioni, poi lunedì 24 gennaio avremo il quadro completo della situazione. Al momento, dando per plausibile la presenza di almeno un rappresentante azzurro in ciascuna delle mass start del biathlon, l’Italia sarebbe presente in 87 delle 109 gare previste. Dando per verosimile la presenza di otto atleti nel bob e di una sola donna nello speed skating, l’Italia potrebbe schierare 120 atleti (74 uomini e 46 donne). Biathlon: 5 uomini e 5 donne; 11 gare su 11. Oggi l’IBU ha confermato ciò che era ufficioso già dopo le staffette di Ruhpolding: Italia con 5 uomini e ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Oggi, lunedì 17 gennaio, si è chiuso il processo di qualificazione olimpica anche per gli ultimiche saranno protagonisti alleInvernali di: ora ci sarà una settimana a disposizione per le varie riallocazioni, poi lunedì 24 gennaio avremo il quadro completo della situazione. Al momento, dando per plausibile la presenza di almeno un rappresentante azzurro in ciascuna delle mass start del biathlon, l’Italia sarebbe presente in 87 delle 109 gare previste. Dando per verosimile la presenza di otto atleti nel bob e di una sola donnaspeed skating, l’Italia potrebbe schierare 120 atleti (74 uomini e 46 donne). Biathlon: 5 uomini e 5 donne; 11 gare su 11. Oggi l’IBU ha confermato ciò che era ufficioso già dopo le staffette di Ruhpolding: Italia con 5 uomini e ...

