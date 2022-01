Olimpiadi: Pattinaggio figura, 9 atleti per i Giochi di Pechino 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - A conclusione dei Campionati Europei di Tallinn terminati con due medaglie, la Nazionale italiana di Pattinaggio di figura si proietta all'importantissimo appuntamento dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Con gli slot olimpici già definiti negli scorsi mesi, l'Italia si presenterà in Cina con un contingente di nove atleti. Questi i convocati: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre), Della Monica-Guarise (Fiamme Oro) e Ghilardi-Ambrosini (IceLab). La Nazionale tricolore sarà impegnata con due pattinatori nella gara maschile, con una coppia nella danza e due tra le coppie di artistico, oltre a prendere parte al Team Event. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - A conclusione dei Campionati Europei di Tallinn terminati con due medaglie, la Nazionale italiana didisi proietta all'importantissimo appuntamento deiOlimpici Invernali di. Con gli slot olimpici già definiti negli scorsi mesi, l'Italia si presenterà in Cina con un contingente di nove. Questi i convocati: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre), Della Monica-Guarise (Fiamme Oro) e Ghilardi-Ambrosini (IceLab). La Nazionale tricolore sarà impegnata con due pattinatori nella gara maschile, con una coppia nella danza e due tra le coppie di artistico, oltre a prendere parte al Team Event.

