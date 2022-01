Oggi è il giorno più triste dell'anno. Com'è nata la balla del Blue Monday (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Se vi sentite tristi e demotivati, sappiate che la colpa potrebbe essere della data segnata sul calendario. Una sorta di grande equazione identifica il terzo lunedì di gennaio come il Blue Monday, il giorno dedicato alla tristezza. Una sorta di post-sbornia, dove ognuno di noi proverebbe una quantità maggiore di sentimenti negativi rispetto al solito. Una equazione a cui è difficile trovare un senso matematico visti i presupposti vaghi e difficili da quantificare. Non si tratta dunque, com'è ovvio, di una tesi scientifica. Il Guardian, ad esempio, la definisce “Ludicrous”. Ridicola. Sarebbe frutto di un calcolo fatto da Cliff Arnall, psicologo e docente, nel 2005, durante il suo periodo di insegnamento serale alla Cardiff University. Il Blue ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Se vi sentite tristi e demotivati, sappiate che la colpa potrebbe esserea data segsul calendario. Una sorta di grande equazione identifica il terzo lunedì di gennaio come il, ildedicato allazza. Una sorta di post-sbornia, dove ognuno di noi proverebbe una quantità maggiore di sentimenti negativi rispetto al solito. Una equazione a cui è difficile trovare un senso matematico visti i presupposti vaghi e difficili da quantificare. Non si tratta dunque, com'è ovvio, di una tesi scientifica. Il Guardian, ad esempio, la definisce “Ludicrous”. Ridicola. Sarebbe frutto di un calcolo fatto da Cliff Arnall, psicologo e docente, nel 2005, durante il suo periodo di insegnamento serale alla Cardiff University. Il...

