Oggi è il "Blue Monday", ecco come nasce e i dubbi sul giorno più triste dell'anno (Di lunedì 17 gennaio 2022) In un articolo pubblicato sul Guardian già nel 2012, il neuroscienziato Dean Burnett definiva la formula di Arnall "ridicola" perché le variabili sono "arbitrarie, impossibili da quantificare e in larga parte incompatibili tra di loro". Inoltre, il calcolo di Arnall nascerebbe da una collaborazione con la compagnia di viaggi Sky Travel, che ha usato la formula per una campagna pubblicitaria. Tuttavia, nonostante i dubbi che ormai da anni lo accompagnano, il "Blue Monday" è diventato una tradizione tanto che ogni terzo lunedì di gennaio, l'hashtag circola sui social, mentre sui siti gli esperti danno consigli su come affrontarlo.

