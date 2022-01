Obbligo di presa visione delle circolari e delle disposizioni all’Albo sito web istituzionale. Circolare da scaricare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il personale, a qualunque titolo in servizio in una Istituzione Scolastica, anche se a vario titolo fruente di permessi, aspettative o congedi, deve essere edotto della circostanza che il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, avviato ai sensi dell’art.32 della Legge 69/2009 ha cambiato le modalità di notifica delle circolari scolastiche introducendo il dispositivo della pubblicità legale secondo il quale “un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il personale, a qualunque titolo in servizio in una Istituzione Scolastica, anche se a vario titolo fruente di permessi, aspettative o congedi, deve essere edotto della circostanza che il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, avviato ai sensi dell’art.32 della Legge 69/2009 ha cambiato le modalità di notificascolastiche introducendo il dispositivo della pubblicità legale secondo il quale “un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza erga omnes, ovvero di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell’atto medesimo”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Obbligo di presa visione delle circolari e delle disposizioni all’Albo sito web istituzionale. Circolare da scarica… - ceciliagranati : Qua per rimarcare una 350mila stronzate che hai scritto in pochissime righe, la secondo foto per farti capire come… - frengopilu : @dustyballerina Spiegazione 2. Da una categoria di persone che sta vessando con obblighi, minacce e coercizioni una… - The_Real_Ref : @neghittoso @Ussignur_ @Buffalmacco4 Io saró strano ma sostengo che l’obbligo vero avrebbe più senso e sarebbe una… - claudiogardini2 : @OrioliPaolo @radiosilvana perchè non è da furbacchioni esentarsi dagli articoli 589 e 590 del CPP, mettere un obbl… -