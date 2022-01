Nuovo record app, si usano quasi 5 ore al giorno (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nuovo record di utilizzo delle app nel mondo: 4 ore e 48 minuti al giorno per una spesa globale nel corso degli ultimi 12 mesi - ancora contraddistinti dalla pandemia - di 320.000 dollari al minuto 17 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022)di utilizzo delle app nel mondo: 4 ore e 48 minuti alper una spesa globale nel corso degli ultimi 12 mesi - ancora contraddistinti dalla pandemia - di 320.000 dollari al minuto 17 ...

