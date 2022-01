Nucleare di nuova generazione per la transizione verde: energia del futuro o fumo negli occhi? – L’inchiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Viviamo i ruggenti anni venti della transizione ecologica». Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è ben consapevole dell’importanza strategica del prossimo decennio nella lotta al cambiamento climatico. A questo proposito, il prossimo 21 gennaio l’Unione europea dovrà dare il via libera alla tassonomia, la lista di investimenti considerati green proposta dalla stessa Commissione. L’obiettivo è quello di indirizzare i fondi privati su determinate energie considerate “di transizione”, che permettano di raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO2 presenti nel Green Deal europeo. Nell’elenco sono stati inclusi anche il gas e il Nucleare: una scelta che ha spaccato l’opinione pubblica e provocato reazioni alterne di rabbia e entusiasmo. Soprattutto per quanto riguarda il Nucleare, il dibattito ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 gennaio 2022) «Viviamo i ruggenti anni venti dellaecologica». Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è ben consapevole dell’importanza strategica del prossimo decennio nella lotta al cambiamento climatico. A questo proposito, il prossimo 21 gennaio l’Unione europea dovrà dare il via libera alla tassonomia, la lista di investimenti considerati green proposta dalla stessa Commissione. L’obiettivo è quello di indirizzare i fondi privati su determinate energie considerate “di”, che permettano di raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO2 presenti nel Green Deal europeo. Nell’elenco sono stati inclusi anche il gas e il: una scelta che ha spaccato l’opinione pubblica e provocato reazioni alterne di rabbia e entusiasmo. Soprattutto per quanto riguarda il, il dibattito ...

Advertising

beppe_grillo : Introdurre all’interno della #tassonomiaverde europea la produzione di energia da gas fossile e da #nucleare è foll… - ignaziocorrao : Ah. Un ulteriore ritardo e uno sforamento del budget previsto per l'impianto di #Flamanville, la più importante c… - alessandroele1 : Tassonomia verde: nuova mozione M5S per dire no a gas e nucleare - carlucci_cc : RT @beppe_grillo: Introdurre all’interno della #tassonomiaverde europea la produzione di energia da gas fossile e da #nucleare è folle. Il… - lucamanetta1 : Tassonomia verde: nuova mozione M5S per dire no a gas e nucleare -