Novità da Bologna: notizia su Zielinski (FOTO) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si disputerà alle 18.30 il match dello Stadio Dall’ara fra Bologna e Napoli. Gli azzurri sono reduci dalla cocente eliminazione di giovedì dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta contro la Fiorentina ai tempi supplementari per 5-2. In campionato, diventa obbligatoria la vittoria invece: questa partita potrebbe infatti diventare una grande occasione visto il pareggio di ieri fra Atalanta e Inter. Diventa fondamentale, quindi, recuperare qualche giocatore. Napoli Zielinski Una buona notizia al riguardo è stata il recupero di Piotr Zielinski, negativizzatosi venerdì dopo essere risultato positivo al Covid in seguito alla partita contro la Juventus. La sua assenza si è infatti sentita molto e diventa chiaro come il polacco stia diventando sempre di più insostituibile. A conferma del suo recupero, il tweet del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si disputerà alle 18.30 il match dello Stadio Dall’ara frae Napoli. Gli azzurri sono reduci dalla cocente eliminazione di giovedì dalla Coppa Italia, dopo la sconfitta contro la Fiorentina ai tempi supplementari per 5-2. In campionato, diventa obbligatoria la vittoria invece: questa partita potrebbe infatti diventare una grande occasione visto il pareggio di ieri fra Atalanta e Inter. Diventa fondamentale, quindi, recuperare qualche giocatore. NapoliUna buonaal riguardo è stata il recupero di Piotr, negativizzatosi venerdì dopo essere risultato positivo al Covid in seguito alla partita contro la Juventus. La sua assenza si è infatti sentita molto e diventa chiaro come il polacco stia diventando sempre di più insostituibile. A conferma del suo recupero, il tweet del ...

Advertising

ParliamoDiNews : Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Fabian e Zielinski titolari, altre tre novità per Spalletti [… - CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : [Formazioni] Bologna/Napoli, novità a centrocampo per Mihajlovic. Ballottaggio Elmas-Lozano -… - SiamoPartenopei : Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Fabian e Zielinski titolari, altre tre novità per Spalletti [GRAFICO] - infoitsport : Napoli, Mertens in panchina col Bologna: le novità di Spalletti -