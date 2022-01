NOVAK DJOKOVIC IL SERBO E' STATO ESPULSO DALL' AUSTRALIA PER VIOLAZIONE DELLE SUE NORME SANITARIE

Advertising

VittorioSgarbi : Novak Djokovic è un grande campione. E l'Australia un paese piccolo piccolo governato da piccoli burocrati. @stampasgarbi - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo… - beacrispis : RT @Lorenzo62752880: Il presidente serbo Vucic difende Novak Djokovic: 'Lo hanno maltrattato pensando di umiliarlo ma in realtà hanno umil… - Martina95190659 : RT @Lorenzo62752880: Il presidente serbo Vucic difende Novak Djokovic: 'Lo hanno maltrattato pensando di umiliarlo ma in realtà hanno umil… -

Ultime Notizie dalla rete : NOVAK DJOKOVIC

L'abbraccio della famiglia, della sua gente., partito da Melbourne ieri dopo essere stato espulso dall'Australia, dove rischia di non poter tornare per tre anni, si è imbarcato su un volo per Belgrado. Il numero 1 al mondo, ...Vince Rafa Nadal , unico campione dell' Australian Open rimasto in tabellone quest'anno dopo la partenza di. Il primo passo verso quello che potrebbe diventare il ventunesimo major in carriera è piuttosto agevole. Il maiorchino, che ha ha appena conquistato l'89mo titolo in carriera, ha ...Lo si evince dalle parole della ministra dello Sport francese Roxana Maracineanu: "Ci sarà presto l'obbligo del pass vaccinale in tutti i luoghi pubblici" ..."Ci sarà presto l'obbligo del pass vaccinale in tutti i luoghi pubblici", il tweet della ministra dello Sport francese Roxana Maracineanu ...