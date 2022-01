Novak Djokovic ed il vaccino anti-Covid: la saga è destinata a continuare (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella notte italiana sono iniziati gli Australian Open, il primo grande Slam della stagione 2022 del tennis. Ai nastri di partenza doveva esserci il numero 1 del mondo Novak Djokovic ma così non è stato. La querelle legata alla sua mancata vaccinazione, il doppio annullamento del visto e la conseguente espulsione dall’Australia hanno impedito al serbo di affrontare il connazionale Kecmanovic nel 1° turno, sostituito dal lucky loser Salvatore Caruso, sconfitto in 3 set. Per Nole c’è stato così il rimpatrio a Belgrado con un volo partito dall’Australia con scalo in Qatar fino al ritorno definitivo a casa. Durante il tragitto per Djokovic è arrivata un’altra brutta notizia: dalla Francia si fa largo l’ipotesi della vaccinazione obbligatoria per gli atleti al fine di poter partecipare alle manifestazioni sportive. La questione ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella notte italiana sono iniziati gli Australian Open, il primo grande Slam della stagione 2022 del tennis. Ai nastri di partenza doveva esserci il numero 1 del mondoma così non è stato. La querelle legata alla sua mancata vaccinazione, il doppio annullamento del visto e la conseguente espulsione dall’Australia hanno impedito al serbo di affrontare il connazionale Kecmanovic nel 1° turno, sostituito dal lucky loser Salvatore Caruso, sconfitto in 3 set. Per Nole c’è stato così il rimpatrio a Belgrado con un volo partito dall’Australia con scalo in Qatar fino al ritorno definitivo a casa. Durante il tragitto perè arrivata un’altra brutta notizia: dalla Francia si fa largo l’ipotesi della vaccinazione obbligatoria per gli atleti al fine di poter partecipare alle manifestazioni sportive. La questione ...

VittorioSgarbi : Novak Djokovic è un grande campione. E l'Australia un paese piccolo piccolo governato da piccoli burocrati. @stampasgarbi - sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo… - zazoomblog : Tennis: Novak Djokovic accolto da eroe al suo ritorno in quel di Belgrado - #Tennis: #Novak #Djokovic #accolto - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: Nuovi problemi in vista per Novak Djokovic... ?????? Roland Garros, cambiano le regole in Francia ?? -