“Non sono qui per Ida”. Grande ritorno a UeD ma subito doccia gelata per la dama (Di lunedì 17 gennaio 2022) È stato uno dei grandi assenti nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Diego Tavani, il cavaliere romano che ha avuto una storia con Ida Platano. Tra di loro non c’è stato il lieto fine: addirittura la storica dama del programma aveva anche deciso di lasciare la trasmissione con lui, ma all’improvviso si è tirato indietro. Ida Platano lo ha definito “una Grande delusione”, ma Diego Tavani ha provato a spiegare le sue ragioni in una intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. “La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva – ha detto Diego Tavani -. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) È stato uno dei grandi assenti nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Diego Tavani, il cavaliere romano che ha avuto una storia con Ida Platano. Tra di loro non c’è stato il lieto fine: addirittura la storicadel programma aveva anche deciso di lasciare la trasmissione con lui, ma all’improvviso si è tirato indietro. Ida Platano lo ha definito “unadelusione”, ma Diego Tavani ha provato a spiegare le sue ragioni in una intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne. “La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva – ha detto Diego Tavani -. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo ...

