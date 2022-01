Non mi Lasciare: anticipazioni terza puntata di lunedì 24 gennaio 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Non mi Lasciare - Vittoria Puccini A dirigere le quattro puntate di Non mi Lasciare è Ciro Visco, classe 1979, regista ancora “giovane” ma con alcuni titoli importanti in curriculum: da esordiente ha infatti diretto due episodi della quarta stagione di Gomorra ed ha affiancato Jan Maria Michelini nella realizzazione della prima stagione di Doc – Nelle tue Mani. Questa fiction rappresenta, dunque, il suo debutto in solitaria, che ha preparato con cura, puntando molto su scenografia e fotografia nonchè sulla valorizzazione degli interpreti, toccando “le spiagge dell’action, i fiordi del thriller, i moli sicuri dell’emozione, le acque alte del mondo psicologico, ma sempre pronto a riportare la prua verso l’obiettivo primo del mio viaggio, del nostro viaggio: la speranza per il futuro che, nonostante tutto, non deve mai essere una minaccia, ma ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 gennaio 2022) Non mi- Vittoria Puccini A dirigere le quattro puntate di Non miè Ciro Visco, classe 1979, regista ancora “giovane” ma con alcuni titoli importanti in curriculum: da esordiente ha infatti diretto due episodi della quarta stagione di Gomorra ed ha affiancato Jan Maria Michelini nella realizzazione della prima stagione di Doc – Nelle tue Mani. Questa fiction rappresenta, dunque, il suo debutto in solitaria, che ha preparato con cura, puntando molto su scenografia e fotografia nonchè sulla valorizzazione degli interpreti, toccando “le spiagge dell’action, i fiordi del thriller, i moli sicuri dell’emozione, le acque alte del mondo psicologico, ma sempre pronto a riportare la prua verso l’obiettivo primo del mio viaggio, del nostro viaggio: la speranza per il futuro che, nonostante tutto, non deve mai essere una minaccia, ma ...

