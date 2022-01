Non mi lasciare anticipazioni: su Rai1 il secondo appuntamento con la fiction di Vittoria Puccini. La trama (Di lunedì 17 gennaio 2022) Su Rai1 continua la messa in onda della nuova fiction con Vittoria Puccini, Alessandro Roja e Sara Falberbaum. Lunedì 17 gennaio 2022 torna in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica Non mi lasciare, il nuovo prodotto Rai fiction che settimana scorsa ha svelato al pubblico i suoi primi episodi. La storia si svolge a Venezia e sta mostrando alcune tematiche interessanti come la pericolosità del web ed i reati ad esso collegati e perpetrati nei confronti dei minori. Le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi di Non mi lasciare, in onda su Rai1 lunedì 17 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. Non mi lasciare: il secondo apputnamento in onda lunedì 17 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sucontinua la messa in onda della nuovacon, Alessandro Roja e Sara Falberbaum. Lunedì 17 gennaio 2022 torna in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica Non mi, il nuovo prodotto Raiche settimana scorsa ha svelato al pubblico i suoi primi episodi. La storia si svolge a Venezia e sta mostrando alcune tematiche interessanti come la pericolosità del web ed i reati ad esso collegati e perpetrati nei confronti dei minori. Ledelladei due nuovi episodi di Non mi, in onda sulunedì 17 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa. Non mi: ilapputnamento in onda lunedì 17 ...

Advertising

SkySport : La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il… - borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio i romani hanno una grande opportunità, quella di dire sì al coraggio e all'unità dei riformisti… - panorama_it : Su Rai1 la serie con Vittoria Puccini e Alessandro Roia. A Venezia proseguono le indagini di Elena Zonin, il vice q… - bubinoblog : NON MI LASCIARE, SECONDA PUNTATA: L'AUTO DI ELENA NON RISPONDE PIÙ AI COMANDI -